facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss

الصحة: لم يصدر قرار بوقف الاعفاءات الطبية لغير المؤمنين

الاثنين ٢\٠١\٢٠١٧

636189675128892612

الاصلاح نيوز –

قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب: انه لم يصدر عن الحكومة اي قرار بوقف الاعفاءات الطبية التي تمنحها رئاسة الوزراء لغير المؤمنين صحيا.

واضاف الدكتور الشياب في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاثنين ان الحكومة مستمرة في منح الاعفاءات وان ما تم تناقله في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول وقفها غير صحيح.

واضاف ان الاعفاءات تمنح لغير المؤمنين للعلاج في المستشفيات التابعة للوزارة وفي حال عدم توفر الخدمة الطبية يحول المريض الى مستشفيات خارج نطاق الوزارة اسوة بما هو متبع حيال المشتركين والمنتفعين بالتامين الصحي المدني.

أضف تعليقك

﻿