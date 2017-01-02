افضل تطبيقات المراسلة على الهواتف الذكية المجانية

الاصلاح نيوز –

يعتبر التراسل والاتصال من أو اهم ميزات الهواتف الذكية ويتم الاتصال من خلال الهاتف الذكي عبر الانترنت من خلال برنامج خاص سواء اتصال صوتي اة شات او حتى الفيديو هنا نقدم افضل برامج الاتصال الامن بحسب احصائيات جوجل بلاي من خلال تقييم الجمهور .

Messenger

تطبيق Messenger الذي يأتي من شركة فيس بوك ليُوفر لك تجربة محادثة رائعة. يُمكنك من خلال التطبيق تسجيل الدخول عبر حسابك في الفيس بوك مُباشرة ومراسلة أصدقائك مع دعم إرسال الصور والفيديوهات والصوتيات بالإضافة إلى الميزة الرائعة والمعروفة باسم Chat Heads والتي تُظهر لك الأشخاص الذين تُراسلهم بدون أخذ مساحة كبيرة في الشاشة بالإضافة إلى إمكانية إجراء المُكالمات الصوتية كما يدعم إعادة توجيه الرسائل والبحث عن الأشخاص والمجموعات ومعرفة المُتاحين حالياً بالإضافة إلى إمكانية إضافة إختصارات للمُحادثات على الصفحة الرئيسية لهاتفك.

Whatsapp

التطبيق الأكثر انتشاراً مؤخراً في مجال المُراسلة والذي يُمكنك من مُراسلة أصدقائك فقط من خلال رقم الهاتف بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والفيديوهات والمقطوعات الصوتية وكذلك إجراء المُكالمات الصوتية وعمل دردشات جماعية .

Viber

واحد من أوائل التطبيقات التي عملت في مجال المُحادثة الصوتية. تطبيق Viber يُعطيك إمكانية مُحادثة أكثر من 600 مليون مُستخدم صوتياً من خلال تسجيل أرقام من تُريد أن تُراسل في قائمة هاتفك. يُوفر التطبيق إتصالات بجودة عالية كما يُمكنك من الإتصال بالفيديو وإرسال صور وصوتيات وفيديوهات إلى جميع أنحاء العالم مجاناً كما يُمكنك عمل دردشات جماعية يصل عدد مشتركيها حتي 200 مشترك. كذلك تُوفر خدمة Viber Out إمكانية الإتصال بمن لا يمتلكون تطبيق Viber بأسعار أقل من الأسعار المحلية. يدعم التطبيق لغات عدة منها العربية والإنجليزية وغيرهم.

BBM

التطبيق الذي اشتهر على أجهزة BlackBerry والذي جاء منذ سنوات قليلة إلى نظام أندرويد يُوفر لك إمكانية التواصل مع أصدقائك بسهولة وبسرعة حيث يُوفر لك عدة مميزات منها أن تكون مُتصلاً وظاهراً لأصدقائك مادمت مُتصلاً بالإنترنت دون الحاجة لفتح التطبيق دائماً بالإضافة إلى معرفة موعد وصول الرسائل وموعد قرائتها كما يُمكن من خلاله مُشاركة الصور والملفات والمُستندات والتسجيلات الصوتية وغيرهم. التطبيق مجاني .

Line

يمنحك تطبيق Line القدرة على البقاء بالقرب من أصدقائك دائماً حيث يُوفر لك مكالمات صوتية ومرئية عالية الجودة مع الرسائل النصية بالطبع بالإضافة إلى عدد هائل من المُلصقات لتُعبر عن نفسك بما تريد. يمتلك التطبيق قاعدة تزيد عن 600 مليون مُستخدم يُمكنك محادثتهم مُباشرة من خلاله. يُعطيك التطبيق أيضاً خدمات الشبكات الإجتماعية مثل أن تقوم بتحديث حالتك على صفحتك الشخصية أو التعليق على منشورات أصدقائك.

Hangouts

يمنحك Hangouts والذي تُطوره Google إمكانية إجراء مُحادثات صوتية ومن خلال الفيديو أيضاً مجاناً وبسهولة تامة فقط من خلال استخدام حسابك في Gmail. كما يتميز التطبيق بوجود نسخة لسطح المكتب مما يُمكنك من إجراء المحادثات مع من لا يمتلكون التطبيق على هواتفهم بل يستخدمونه من خلال المُتصفح فقط. يُمكنك التطبيق من جمع ما يصل إلى 100 شخص في محادثة واحدة بالإضافة إلى إمكانية إرسال الخرائط والصور وال emoji والمُلصقات. كما يُمكنك أيضاً من الاتصال بأي رقم في العالم يستخدم التطبيق.