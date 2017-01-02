البرازيلي اوسكار يصل الى الصين للانضمام الى نادي شنغهاي

الاصلاح نيوز –

وصل لاعب الوسط البرازيلي اوسكار الاثنين الى الصين للانضمام لنادي شنغهاي سيبغ لكرة القدم الذي انتقل اليه الشهر الماضي من تشلسي الانكليزي في صفقة قدرت بزهاء ستين مليون جنيه استرليني.

واحتشد العشرات من مشجعي النادي في مطار بودونغ بالمدينة، للترحيب باللاعب الشاب البالغ من العمر 25 عاما.

وكان الناديان الصيني والانكليزي اعلنا في 23 كانون الاول/ديسمبر الاتفاق على انتقال لاعب الوسط في صفقة قدرتها التقارير الصحافية بزهاء ستين مليون جنيه (70,5 مليون يورو)، وهي احدى الصفقات الكبرى التي انجزتها الاندية الصينية في 2016.

ويأتي وصول اوسكار في وقت تترقب شنغهاي قدوم المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز (32 عاما) الذي انتقل من بوكا جونيورز الى شنغهاي غرينلاد، يتقاضى بموجبها راتبا سنويا يقدر بزهاء 40 مليون يورو، ما يجعل منه اللاعب الاعلى اجرا في التاريخ.

وفي حين لم يكشف الناديان تفاصيل الصفقة، اشار موقع “ترانسفر ماركت” (سوق الانتقالات) الالكتروني الذي يتابع الصفقات الرياضية، الى ان بوكا الارجنتيني حصل على 10,5 مليون يورو في مقابل الاستغناء عن مهاجمه الذي سبق له اللعب في صفوف ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الانكليزيين، ويوفنتوس الايطالي.

وانفقت أندية الدوري السوبر الصيني في 2016، اموالا طائلة على استقدام لاعبين بارزين، في ظل سعي البلاد للتحول الى قوة كروية كبرى. الا ان وسائل الاعلام الرسمية حذرت مؤخرا من “فقاعة” في عالم كرة القدم، في ظل هذا الانفاق غير المضبوط.

الا ان المدير العام لشنغهاي سيبغ قلل الاثنين من هذه الهواجس.

وقال سوي غويانغ لوكالة فرانس برس “الدوري يتطور، لذا من الطبيعي ان يمر في مراحل مختلفة”، مضيفا “اعتقد انه من الآن فصاعدا، الدوري الصيني الممتاز سيصبح صحيا اكثر وطبيعيا اكثر”.

الا ان مشجعي النادي ابدوا عدم اكتراث للمبالغ المدفوعة، طالما انها تؤدي الى استقطاب لاعبين بارزين.

وقال مشجع شنغهاي سيبغ تسو جياهو “في نهاية المطاف، اذا لم تدفع الاموال، فان أحدا لن يكون مستعدا للقدوم الى هنا”.