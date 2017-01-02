تربية الاعيان تستمع لشرح حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 -2025

الاصلاح نيوز –

واصلت لجنة التربية والتعليم خلال اجتماعها اليوم الاثنين في مجلس الاعيان برئاسة الدكتور محمد حمدان غنيمة الاستماع للشرح المقدم من قبل عضو اللجنة الدكتور وجيه عويس حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 -2025 .

واكد عويس على ضرورة ان يكون هنالك اصلاح شامل للتعليم وان يكون تحسين نوعية التعليم اولوية وطنية مبينا اهمية التعليم المهني الذي يعتبر من اهم المراحل التعليمية.

وقال ان اعتماد التوجيهي كأحد معايير القبول وليس المعيار الوحيد وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والغاء البرنامج الموازي في الجامعات مقابل رفع الرسوم الجامعية بشكل تدريجي خلال العشر سنوات المقبلة يسهم في تحسين نوعية المخرجات التعليمية.

واشار الى ان الاستراتيجية الوطنية قررت تعديل سياسات القبول في الجامعات وربط عملية التعليم بقدرة الطالب ورغبته للوصول الى العدالة في القبولات وذلك بتوجيه سياسة القبول للجميع.

وثمن رئيس واعضاء اللجنة دور عويس واللجنة القائمة على هذه الاستراتيجية مشيرا لضرورة تبني هذه الاستراتيجية وعدم التأخير في تنفيذها. (بترا)