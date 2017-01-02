“الشرق الأوسط” تحصل على مراكز متميزة في الكفاءة الجامعية

الاصلاح نيوز –

حصلت جامعة الشرق الأوسط على مراكز متميزة في امتحان الكفاءة الجامعية على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة و الذي عقدته هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في تشرين الثاني 2016.

وحصلت الجامعة في مستوى التخصص الدقيق على المركز الأول في تخصصات الصحافة ،و التمويل و الادارة السياحية .

بينما حصلت على المركز الثاني في تخصصات الإذاعة والتلفزيون و التسويق ، القانون ، و العمارة.

وحازت الجامعة في المستوى العام على المركز العاشر على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، والرابع على مستوى الجامعات الخاصة .

من جهته أكد رئيس لجنة الكفاءة الجامعية ، عميد كلية الحقوق الدكتور محمد أبو الهيجاء بأن الجامعة حققت نتائج مشرفة وحافظت على القها وتقدمها على مستوى التخصصات المختلفة في امتحانات الكفاءة الجامعية ،وظهر ذلك جليا بترتيب الجامعة للمتوسط الاجمالي للامتحانات فقد حازت جامعة الشرق الأوسط على المركز الثاني عشر من أصل (42) على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، و الرابع على مستوى الجامعات الخاصة .

و بدوره أشاد القائم باعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحيلة بجهود طلبة الجامعة المتميزة و لما حققته الجامعة من تميز وانجاز، معرباً عن شكره وتقديره لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية على هذه النتائج والإنجازات التي حققتها الجامعة .