22 ألف ربة بيت يشتركن اختياريا في الضمان الاجتماعي

الاصلاح نيوز –

قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، ان عدد المشتركات من ربات البيوت اختياريا في المؤسسة بلغ نحو 22 ألف سيدة، فيما يبلغ عدد المتقاعدين الذين يتلقون رواتب من المؤسسة من غير الأردنيين نحو 5300 متقاعد.

وأكد الصبيحي خلال لقائه اليوم خطباء المساجد والأئمة والوعاظ في لواء الرصيفة بحضور مدير مديرية أوقاف اللواء الدكتور محمد القواقنة، في مسجد بيت المقدس، أن الضمان الاجتماعي يعزز حماية الطبقة العاملة اقتصادياً واجتماعياً ولا سيما في أوقات الأزمات الاقتصادية، من خلال تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل عن العمل، وهو ما يعبر عن جوهر الضمان الاجتماعي ودوره في التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأُسر.

وأضاف ان المؤسسة تشجع كل مواطن أردني للانضواء تحت مظلة الضمان حتى لو لم يكن عاملاً ،حيث تغطي مظلتها حالياً مليونا و (211) ألف شخص عامل على أرض المملكة، يمثّلون حوالي 73بالمائة من المشتغلين ، مؤكداً أن الهدف هو حماية كل الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها ضمان اجتماعي شمولي كفؤ ومستدام.

وبين ان المركز المالي للضمان بدأ يتحسّن بشكل ملحوظ في ضوء الإصلاحات التي تضمنها قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 على الرغم من تزايد النفقات والالتزامات التقاعدية والتأمينية، مشيراً الى أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2016 بلغت ملياراً و (297) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (795) مليون.