اكتشاف حقل بطاطا يعود الى 3800 سنة

الاصلاح نيوز –

تشكل بقايا بطاطا عثر عليها على ساحل كندا المطل على المحيط الهادئ “اول دليل” على ان سكان اميركا الشمالية الاصليين كانوا يزرعون الخضار قبل اربعة الاف سنة تقريبا.

وجاء في الدراسة التي نشرت في نسخة كانون الاول/ديسمبر من مجلة “ساينس ادفانسيز”، ان حقل البطاطاس الذي عثر عليه على اراضي قبيلة كاتزي التي اصبحت الان مقاطعة بريتيش كولومبيا هي “اول دليل” على قيام القبائل التي تعتاش على الصيد وقطف الثمار في المنطقة، بنشاطات زراعية.

وخلص معدو الدراسة التي اشرفت عليها تانيا هوفمان وعلماء اثار من جامعة سايمن فرايزر الى ان السكان الاصليين في منطقة شمال غرب المحيط الهادئ استصلحوا مستنقعات لزيادة انتاج هذه النبتات الغذائية البرية.

ويرجح ان تكون القبيلة المحلية وضعت حجارة لترسيم حدود الحقل ودعم نبتات الواباتو اي البطاطاس الحالية. واكتشف الباحثون ايضا 150 جزءا من ادوات صلبتها النار في موقع الحفريات يرجحون ان تكون اطراف عصي استخدمت لزراعة الارض.

وقد كشفت الحفريات وجود 3768 واباتو التي تسمى ايضا “البطاطاس الهندية” وكانت قبائل السكان المحليين تزرعها بين تشرين الاول/اكتوبر وشباط/فبراير وتشكل مصدرا مهما للنشويات خلال فصل الشتاء.