أمل علم الدين تريد المشاركة بفريق محاكمة الأسد

الاصلاح نيوز –

قالت المحامية الناشطة في مجال حقوق الإنسان أمل علم الدين، إنه إذا حوكم الرئيس السوري بشار الأسد بتهم جرائم حرب، فإنها ترغب في أن تكون في فريق الادعاء.

وقالت للقناة الرابعة في التلفزيون البريطاني: “إذا حوكم الرئيس الأسد، سأكون مسرورة بالانضمام إلى المحاكمة”.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة “خلصت إلى أن الحكومة السورية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأمل علم الدين، محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصل لبناني وتحمل الجنسيتين وزوجة الممثل الهوليودي الشهير جورج كلوني ، وهي متخصصة في القانون الدولي، والقانون الجنائي، وحقوق الإنسان، وتسليم المجرمين.

عملت كذلك مستشارة في عدد من اللجان في الأمم المتحدة، ومع الأمين العام السابق كوفي عنان، واشتهرت كوكيلة دفاع عن مؤسِّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، ودافعت كذلك عن رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا تيموشينكو.