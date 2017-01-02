464154 زائر للبترا خلال عام

الاصلاح نيوز –

بلغ مجموع زوار مدينة البترا الأثرية خلال العام الماضي (464154 زائرا) من مختلف الجنسيات، وبنسبة ارتفاع بلغت (13%) مقارنة مع العام 2015، وذلك بحسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي.

وارتفع مجموع زوار المدينة من السياح الأجانب بنسبة (9%) وبلغت أعدادهم على مدار العام نحو (321143 سائحا)، فيما ارتفعت نسبة السياحة العربية والمحلية بنسبة (35%) وبلغ مجموع زوارها نحو ( 130281 زائرا).

وحلّت الجنسية الأمريكية بالمرتبة الأولى كأثر سياحة أجنية قصدت مدينة البترا خلال (سنة 2016)، ومن ثمّ تلتها الجنسيات الأوروبية المختلفة، وحلّت الجنسيات الآسيوية ثالثا.

وتوقع نائب رئيس إقليم البترا مفوض المحمية الأثرية والسياحة الدكتور عماد حجازين، بأن يشهد العام الحالي ارتفاعا في مجموع أعداد الزوار القادمين إلى مدينة البترا.

وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا الدكتور محمد عباس النوافلة، ان السلطة ستبذل مزيد من الجهد بالشراكة مع كافة الجهات المعنية الرسمية والقطاع السياحي الخاص، في سبيل استقطاب مزيد من السياح لزيارة المدينة، سواء من الأسواق السياحية التقليدية أو الجديدة.

وأكد على تكامل كافة الخدمات السياحية التي يحتاج إليها الزوار القادمين إلى المنطقة، مبينا أن السلطة تعكف حاليا على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تسعى للنهوض بالواقع الخدمي والسياحي وتنويع المنتج المقدم لزوار البترا، بهدف إطالة مدة إقامتهم في المنطقة.

ويأمل القطاع السياحي في المدينة الوردية بأن تشهد البترا حركة نشاط سياحي أفضل خلال العام الجديد، بعد أن تعرض القطاع لسنوات سياحية صعبة نتيجة الظروف السياسية في المنطقة ودول الجوار.

ودعوا إلى تكثيف جهود الترويج السياحي للمدينة، التي تمتاز بالأمن والاستقرار، وتحتوي على منتج أثري وسياحي فريد يستحق الزيارة والإقامة.