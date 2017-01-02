البيئة تغلق 56 منشأة وتنذر 183

الاصلاح نيوز –

أعلنت وزارة البيئة عن إغلاق 56 منشأة وإنذار 183 منشأة زراعية وصناعية وحرفية وخدمية، خلال النصف الأخير من عام 2016.

وقال وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط في تصريح صحفي اليوم الاثنين ان هذا العدد من الإغلاقات للمنشآت المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات البيئية والصحية يؤكد عزم الوزارة على تطبيق القانون لضمان التزام هذه المنشآت بتأمين الاشتراطات البيئية والصحية.

وأضاف الخياط أن الوزارة عززت دائرة التفتيش في المركز والمحافظات بالكوادر الفنية لتمكينها من القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الكشوفات الميدانية خلال نفس الفترة قد بلغت 502 كشفا طالت منشآت صناعية وزراعية وخدمية وحرفية، في حين بلغت الإنذارات 183 إنذارا لمنشآت تم الكشف عليها، كما تم تحويل 3 منشآت إلى المحاكم المختصة.

وطالب الخياط القطاعات المعنية بتأمين الاشتراطات البيئية والصحية للوصول إلى بيئة سليمة خالية من التلوث باعتباره هدف الجميع، علما بأن وزارة البيئة قد أنشأت قسما خاصا لتلقي الشكاوي البيئية في الوزارة.

وتوزعت الإغلاقات على المنشآت على النحو التالي: زراعي 7 وصناعي 3 وخدمي 4 وحرفي 42.