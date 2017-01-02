الصُدفة تقود لمفقود بالأردن

الاصلاح نيوز –

عثرت عائلة فلسطينية من قطاع غزة على احد افرادها ، بعد انقطاع الاتصال به منذ 35 عاما من فقدانه في الاردن ، وذلك بعد ان شاهدوه في فيديو نشرته المدونة الاردنية زين كرزون عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي .

وكانت كرزون بثت مؤخرا شريط فيديو رجل مسن يدعى ” كمال محمد حسن أبو عبدو ” يعيش في منزل مهجور بحالة يرثى له، وقليل من الطعام والثياب عنده ، بعد ان عثرت عليه بالصدفة ، مشيرة الى انها تبنت قضيته وقدمت له ما يحتاجه من طعام وشراب ومسكن .

من جهتها قالت عائلة كمال أبو عبدو انها تعرفت عليه ، عن طريق الصدفة بعد انتشار الفيديو ، مشيرة الى صعوبة التعرف عليه بعد تغير كبير في شكلة ، لتباشر التحرك للوصول له ومحاولة نقله الى غزة .

ويقول جمال أبو عبدو (70عامًا) وهو شقيق المفقود كمال ان شقيقه كان يعيش في الأردن منذ تهجير عائلتهم من مدينة يافا المحتلة .

ويوضح ان عائلته تشتت بعد نكبة عام 1948 بين عدة دول ، فاستقر هو في مصر ، بينما استقرت عائلته في غزة ، بينما قرر كمال ( المفقود ) وشقيقهم الاكبر عيد التوجه الى الاردن .

واشار الى ان عاد واستقر في غزة بعد ان تزوج منها وحصل على لم شمل ، اما الشقيق الاكبر عيد فاستقر في ليبيا .

وعن المفقود كمال قال انه عمل في مطعم على الحدود العراقية الاردنية ، وكان يزور غزة بين الحين والآخر ، وبعدها اصبح يراسلهم عن طريق رجل مصري اثناء عودته من الاردن لمصر ، لكن الرجل المصري قرر في بداية الثمانينيات من القرن الماضي البقاء في مصر وعدم العودة للأردن ، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال بشقيقهم كمال ، لحين مشاهدته في الشريط الذي بثته كرزون .

ودعا جمال جميع الجهات المعنية للتعاون من اجل نقل شقيقه من الاردن الى غزة ، واستخراج بطاقة لم شمل له لتسهيل عودته لأسرته .

الصُدفة تقود لفلسطيني اختفى بالأردن قبل 35 عامًا

خبرني – عثرت عائلة فلسطينية من قطاع غزة على احد افرادها ، بعد انقطاع الاتصال به منذ 35 عاما من فقدانه في الاردن ، وذلك بعد ان شاهدوه في فيديو نشرته المدونة الاردنية زين كرزون عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي .

وكانت كرزون بثت مؤخرا شريط فيديو رجل مسن يدعى ” كمال محمد حسن أبو عبدو ” يعيش في منزل مهجور بحالة يرثى له، وقليل من الطعام والثياب عنده ، بعد ان عثرت عليه بالصدفة ، مشيرة الى انها تبنت قضيته وقدمت له ما يحتاجه من طعام وشراب ومسكن .

من جهتها قالت عائلة كمال أبو عبدو انها تعرفت عليه ، عن طريق الصدفة بعد انتشار الفيديو ، مشيرة الى صعوبة التعرف عليه بعد تغير كبير في شكلة ، لتباشر التحرك للوصول له ومحاولة نقله الى غزة .

ويقول جمال أبو عبدو (70عامًا) وهو شقيق المفقود كمال ان شقيقه كان يعيش في الأردن منذ تهجير عائلتهم من مدينة يافا المحتلة .

ويوضح ان عائلته تشتت بعد نكبة عام 1948 بين عدة دول ، فاستقر هو في مصر ، بينما استقرت عائلته في غزة ، بينما قرر كمال ( المفقود ) وشقيقهم الاكبر عيد التوجه الى الاردن .

واشار الى ان عاد واستقر في غزة بعد ان تزوج منها وحصل على لم شمل ، اما الشقيق الاكبر عيد فاستقر في ليبيا .

وعن المفقود كمال قال انه عمل في مطعم على الحدود العراقية الاردنية ، وكان يزور غزة بين الحين والآخر ، وبعدها اصبح يراسلهم عن طريق رجل مصري اثناء عودته من الاردن لمصر ، لكن الرجل المصري قرر في بداية الثمانينيات من القرن الماضي البقاء في مصر وعدم العودة للأردن ، ومنذ ذلك الحين انقطع الاتصال بشقيقهم كمال ، لحين مشاهدته في الشريط الذي بثته كرزون .

ودعا جمال جميع الجهات المعنية للتعاون من اجل نقل شقيقه من الاردن الى غزة ، واستخراج بطاقة لم شمل له لتسهيل عودته لأسرته .