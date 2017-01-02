الشوبكي: رفع أسعار المحروقات مبالغ فيه

الاصلاح نيوز –

قال ممثل القطاع الخاص في لجنة تسعير المشتقات النفطية، المهندس عامر الشوبكي الاثنين، إن الحكومة رفعت أسعار المحروقات بشكل مبالغ فيه ولا يتناسب مع الأسعار العالمية.

واعلنت وزارة الصناعة السبت ، رفع اسعار المحروقات بنسب ترواحت بين 6.8% و 7.2%، وقررت تثبيت سعر اسطوانة الغاز ، في التسعيرة الشهرية الجديدة لشهر كانون الثاني / 2017 .

وقال الشوبكي لمصادر إن الارتفاع الذي قررته الحكومة جاء أكثر من النسبة الموصى بها، ومن نسبة ارتفاع المشتقات العالمي حسب معادلة وزارة الطاقة.

واستغرب الشوبكي أن تتخذ الحكومة قرارا بهذا الشكل خاصة في فصل الشتاء ضاربة بعرض الحائط التسعيرة العالمية.

وقررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل اسعار المشتقات النفطية اعتبارا من الأحد الموافق 1 كانون الثاني وحتى 31 من ذات الشهر على النحو التالي :

رفع اسعار البنزين أوكتان 90 إلى 620 فلسا للتر الواحد بدلا من 580 فلسا للتر الواحد.

رفع بنزين أوكتان 95 إلى 810 فلسا للتر بدلا من 755 فلسا للتر.

رفع سعر مادتي السولار والكاز إلى 465 فلسا للتر بدلا من 435 فلسا للتر الواحد.

الابقاء على سعر اسطوانة الغاز لاستخدام المنزلي والمطاعم الشعبية بسبعة دنانير.