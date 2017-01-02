فيلم جديد لداعش: أردوغان الطاغوت الأتاتوركي والجولاني خائن

الاصلاح نيوز –

بث تنظيم داعش الإرهابي عبر الشبكة العنكبوتية، فيلما جديدا مطلع العام الحالي، حرض فيه بشدة على تركيا ورئيسا رجب طيب أردوغان الذي تم وصفه بـ”الطاغوت الأتاتوركي”.

وهاجم التنظيم دور تركيا فيما سماه “تسليم حلب” بالتنسيق مع روسيا وإيران.

وشن التنظيم عمليات إرهابية عدة في تركيا، كان آخرها الهجوم الذي نفذه مسلح وأودى بحياة 39 شخصا من جنسيات مختلفة بينما كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في اسطنبول.

ووصف الفيلم ومدته نحو 15 دقيقة، زعيم جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) أبو محمد الجولاني، بالخائن والعميل لصالح الغرب، وإنه يلهث وراء ما يُعرف بـ”الصحوات”.