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حالة استياء ,,,,,,,
الاثنين ٢\٠١\٢٠١٧
اعرب عدد من المواطنين ، من سكان الهاشمية بمحافظة الزرقاء عن استيائهم من ضعف معالجة مشاكل الطرق في المنطقة ،حيث ان الطرق متهالكة ومنها الطريق الواقع في إسكان الهاشمية الحي الشرقي ، رغم تقديم العديد من الشكاوى من قبل المواطنين للبلدية لحل المشكلة .
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