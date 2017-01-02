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حالة استياء ,,,,,,,

الاثنين ٢\٠١\٢٠١٧
  • اعرب عدد من المواطنين ، من سكان الهاشمية بمحافظة الزرقاء عن استيائهم من ضعف معالجة مشاكل الطرق في المنطقة ،حيث ان الطرق متهالكة ومنها الطريق الواقع في إسكان الهاشمية الحي الشرقي ، رغم تقديم العديد من الشكاوى من قبل المواطنين للبلدية لحل المشكلة .

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