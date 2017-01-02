44 أردنياً استعادوا الجنسية في 2016

الاصلاح نيوز –

كشف مدير العلاقات العامة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات عن استعادة 44 اردنياً لجنسيتهم الاردنية خلال العام 2016، مستندين الى الفقرة ب من المادة 17 من قانون الجنسية الأردنية.

واعيدت الجنسية الأردنية لـ 44 شخصاً، بعد ان كانوا قد تخلوا عنها وفقا لأحكام القانون، وذلك لغايات اكتساب جنسية دول اخرى.

ويشار الى ان استعادة الجنسية الاردنية تحتاج الى إجراءات وموافقات قانونية رسمها قانون الجنسية الاردنية النافذ المفعول.

وتنص الفقرة ب من المادة 17 من قانون الجنسية الاردنية ان لمجلس الوزراء وبتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.