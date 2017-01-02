الذنيبات : أسئلة التوجيهي هذا العام “مختلفة”

الاصلاح نيوز –

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات إن أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستعتمد على الكتاب المدرسي و ستكون ‘مختلفة عن السنة الماضية’ دون أن يوضح آلية الإختلاف. و أوضح الذنيبات أن الاسئلة ستكون مباشرة و ليست استنتاجية.

وأشار الذنيبات الى انتهاء استعدادات وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة لدورته الشتوية الذي يبدأ غداً الثلاثاء.

وأكد الذنيبات أنه وفي حال كان هناك سؤال من خارج الكتاب، فإنه يحذف، ولا يتم احتسابه.

هذا ويتقدم غدا الثلاثاء 88 الف طالب وطالبة من الطلبة النظاميين لامتحان شهادة الثانوية العامة الدورة الشتوية، حيث تبدأ جلسته الأولى الساعة الحادية عشرة صباحا، وجلسته الثانية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر. وسيعقد الامتحان في 1403 قاعات، موزعة على 456 مدرسة في مختلف مناطق المملكة، فيما يشارك 13 الف معلم ومعلمة في إدارة الامتحان.