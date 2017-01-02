10 اصابات بحادثي تصادم في الكرك والزرقاء

الاصلاح نيوز –

أصيب (4) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة عوجان.

وقامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي ، وحالتهم العامة متوسطة

وفي الكرك تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف مع حادث تصادم وقع ما بين بكب و مركبة صغيرة بمنطقة أريحا نتج عن الحادث إصابة (6) أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم ، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلم الى مستشفى الكرك الحكومي ، ولحالة المصابين العامة متوسطة.