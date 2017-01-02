مجلس الأمن يدين الهجوم “الوحشي”على ملهى ليلي في اسطنبول

الاصلاح نيوز –

أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بقوة الهجوم الدموي الذي استهدف ملهى ليلي في مدينة اسطنبول التركية وأسفر عن مقتل 39 شخصا يوم الأحد.

وفي بيان صحفي صدر مساء الأحد، أدان أعضاء مجلس الأمن “الهجوم الإرهابي الشنيع والوحشي” بأشد العبارات.

وأكدوا أيضا على أن “أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، في أي مكان، وفي أي زمان وأيا كان مرتكبوها”.

وأكد أعضاء المجلس أيضا على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وشددوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة مثل هذه “الأفعال الإرهابية المشجوبة” إلى العدالة.