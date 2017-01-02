مواجهة مهمة بين الجليل وكفريوبا في سلة الممتاز

الاصلاح نيوز –

يتطلع فريقا الجليل وكفريوبا لحجز موقع في المربع الذهبي عندما يتواجهان عند الخامسة مساء اليوم في قاعة الحسن في اربد، في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة السلة.

ويسعى عنجرة لتحقيق الفوز على دير أبي سعيد، الذي يلتقيه في القاعة ذاتها عند السادسة والنصف مساء.

ويتصدر الرياضي حامل اللقب ووصيفه الأرثوذكسي والعودة ترتيب الفرق بثمان نقاط لكل من الفرق الثلاثة، التي حققت الفوز في مبارياتها بالجولات الأربع السابقة.

كفريوبا + الجليل

قاعة الحسن/ س 5 مساء

يدرك الفريقان أهمية الفوز في مباراة اليوم، التي ستسهم نتيجتها في تحديد هوية الفريق الرابع في المربع الذهبي، في ظل صعوبة مقارعة ثلاثي المقدمة الرياضي والأرثوذكسي والعودة، ويعتمد الجليل على امكانات محمود البحيري وموسى السطري وأمجد جبارة وعلاء محمد وابراهيم النصر ويوسف شتات، وقدم الفريق عروضا طيبة حتى الآن، واذا أراد كفريوبا تحقيق الفوز فيتعين على خلدون أبو رقية وأحمد شاكر وخلدون أبو جبارة وليث العبداللات وعمار الشريقي مضاعفة جهودهم لانجاز هدفهم المنشود.

دير أبي سعيد + عنجرة

قاعة الحسن/ س 30ر6 مساء

يتطلع دير أبي سعيد لتذوق نكهة الانتصار الأول، لكن مهمته ستكون صعبة بالتأكيد في مواجهة

فريق عنجرة الطموح الذي يضم لاعبين مميزين في مقدمتهم ناصر بسام وابراهيم بسام وجلال بسطامي وثائر أبو خضرا مجد شديفات ومحمد دعيس وابراهيم حسونة.

ويبرز من صفوف دير أبي سعيد خليل عصام وماهر البكري وعماد عبدالله ومهدي الاحمد ومؤيد خالد.