الصريح (1) شباب الأردن (3) في دوري «المناصير» للمحترفين

الاصلاح نيوز –

استثمر شباب الاردن امس خبراته وقدراته في التعامل مع المتغيرات ليقلب تأخره امام الصريح الى فوز 3/1 في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الحسن في ختام مباريات الاسبوع التاسع لدوري « المناصير» المحترفين لكرة القدم.

الشباب رفع رصيده الى 13 نقطة في المركز السادس مشاركة مع الحسين في حين تجمد رصيد الصريح عند 8 نقاط في المركز التاسع وشهدت المباراة قبل نهايتها حالة طرد للاعب الصريح صدام شهابات.

مثل الصريح : خالد عثامنة ،محمود نزاع ، حاتم الساري ،خلدون الخوالدة ،مراد مقابلة ،ايمن الخالد (مروان عبيدات) ،صدام شهابات، رضوان شطناوي، محمود البصول (ايمن ابو فارس) ،احمد الحمدوني ،ايمانويل .

مثل شباب الاردن :مالك شلبية ،محمد الباشا ،حسام ابو سعدة ،مصطفى كمال ،محمد خريشة ،محمد الرازم ،رائد النواطير،انس حجي (رواد ابو خيزران) ،خالد ابو رياش (مهدي بني محمد ) ،محمد الشيشاني (سليمان ابو زمع) ،لؤي عمران .

قصة الاهداف

الصريح

د 17:سدد شهابات كرة ارضية زاحفة من حافة المنطقة استقرت على يمين شلبية.

شباب الاردن

د42: عكس ابو سعدة كرة هيأها ابو رياش للباشا المتحفز فتابعها بثقة داخل الشباك.

د79: تابع مهدي بن محمد عرضة برأسه على يسار العثامنة.

د90: انطلق النواطير من نصف ملعب فريقه بهجمة مرتدة تجاوز على اثرها الحارس وسدد بالشباك.

شريط الفرص

الصريح

د15: سدد الحمدوني كرة سيطر عليها شلبية .

د20: اطلق الحمدوني صاروخية علت العارضة قليلا .

د71:انحرفت رأسية ايمانويل عن المرمى قليلا .

د74: واجه الحمدوني المرمى وسدد كرة قوية ابعدها شلبية بقبضة يديه .

شباب الاردن

د35: واجه الشيشاني المرمى بعد ان تخلص من الحارس وسدد لكن نزاع اخرج كرته قبل ان تتجاوز خط المرمى.

د47: سدد الشيشاني من داخل المنطقة وسيطر العثامنة على كرته .

د53: انفتحت زاوية الرؤيا امام الشيشاني وهو على بعد امتار من المرمى لكن العثامنة انقذ الموقف.

قرار

د80: اخرج الحكم البطاقة الحمراء للاعب الصريح شهابات لنيله الانذار الثاني .

الرسم التكتيكي

بعد بداية حذرة غابت عنها المبادرات والحلول الفردية والجماعية جراء الحرص الشديد على اغلاق المنافذ وتضييق المساحات نشط الصريح وتمكن من فرض افضليته في منطقة العمليات وسط غياب تام لمنافسه عن المشهد.

افضلية الصريح جسدتها تحركات نشطة من العمق والاطراف وفي الواجهة الامامية الى جانب اسناد مميز من الخلف وتنوع في خيارات اللعب ساهم في فتح المساحات ومنح الفريق ميزة السيطرة والاستحواذ والخطورة على المرمى فاثمر ذلك عن عديد الفرص قبل ان يحرز هدف السبق.

الهدف لم يحرك ساكنا لدى الشباب الذي بدا مشتتا وغير قادر على لملمة اوراقه وربط خطوطه التي بدت مبعثرة ومتباعدة وغير قادرة على مجاراة ايقاع منافسه او حتى الحد من خطورته فانعكس ذلك على الحصانة الدفاعية وكذلك على عمليات البناء التي جاءت مكشوفة وغير مؤثرة الى ان تنبه الى ضرورة فتح اللعب على الاطراف واستثمار عامل السرعة الذي حسن من شكل الفريق الهجومي ومكنه من ادراك التعادل في الزفير الاخير من الشوط.

ابدى الشباب رغبة واضحة في التقدم الى المواقع الامامية واستغلال حالة الترهل التي شابت اداء الصريح مطلع الحصة الثانية وافقدته ميزة الترابط التي ميزت اداءه في الشوط الاول.

ووفق ذلك نجح الشباب اولا في تخفيف العبء عن دفاعاته واجبار الصريح على التراجع الى مواقعه الخلفية وبذات الوقت الاقتراب من مناطق الخطورة وتهديد المرمى في اكثر من مناسبة.

مع مرور الوقت نشط الصريح ولجأ هو الاخر الى اسثمار عامل السرعة في خياراته الهجومية التي كشفت دفاعات الشباب في اكثر من موقف لكن دون ان تثمر عن شيء وفي غضون ذلك كان الشباب وخلافا للمجريات يستثمر الشباب احدى الكرات في احراز هدف السبق الذي اتبعه بهدف التعزيز.

افضل لاعب: محمد الشيشاني «شباب الاردن».