معيذر القطري يكرم زعترة

الاصلاح نيوز –

كرمت إدارة نادي معيذر القطري مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم محمود زعترة الذي انتهى مشواره مع الفريق القطري اثر فسخ الأخير عقده بعد موسم ونصف.

وقدم زعترة من خلال حسابه الشخصي على «فيس بوك» شكره وتقديره لادارة النادي واللاعبين والمدربين، وتمنى للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة من دوري نجوم قطر، وكشف عن عودته إلى عمان لقضاء الاجازة ومن ثم مناقشة وجهته القادمة قبل تحديدها.

وكان زعترة ألتحق بصفوف الفريق القطري موسم 2015-2016 عندما كان في دوري «غاز ليج» وساهم بصعوده لـ مصاف «النجوم» وحصل على الهداف برصيد (20) هدفاً.