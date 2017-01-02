العطيات: إنشاء القاعة الدولية نقطة انطلاق نحو التطوير

الاصلاح نيوز –

اعتبر رئيس اتحاد المبارزة خالد العطيات أن اهم انجازات الاتحاد يتمثل بإنشاء قاعة بمواصفات دولية لتكون نقطة انطلاق في مجالي التدريب والتحكيم وزيادة عدد الممارسين من لاعبين ولاعبات.

واضاف: اننا بصدد تحقيق نجاحات تفوق ما تم تحقيقة العام 2016 الذي يعد شاهداً على ما تميز به اتحاد المبارزة.

وكان الاتحاد انهى عام 2016 بسلسة من النجاحات تمثلت بتوسيع رقعة محبي ومنتسبي رياضة المبارزة لتصبح من اهم الرياضات على الساحة المحلية واكثرها مشاركة بالعديد من البطولات الخارجية والداخلية وعقد معسكرات تدريبية لتثمر عن منتخب ينافس ويشارك منتخبات خارجية.

وبلغ عدد الممارسين في الاكاديمية 250 لاعباً ولاعبة والمدربين 10 والحكام 15.

البطولات الخارحية

– الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة البحر الابيض المتوسط/ الجزائر خلال كانون الثاني وشباط الماضيين وبطولة كاس العالم لسلاح السابر/ الجزائر في شباط وبطولة آسيا للشباب والناشئين/ السعوديه والبحرين خلال شباط وآذار وبطولة اسيا المكملة لاولمبياد البرازيل/ الصين في نيسان وبطولة الاردن الدولية في آب واحرز المنتخب 9 ميدلايات ذهبية و 10 فضية و 19 برونزية.

– نظم الاتحاد البطولة العربية للاشبال خلال آب وأيلول وحصل فيها المنتخب على 13 ذهبية و8 فضيات و21 برونزية والبطولة العربية للشباب والناشئين/ الاردن خلال آب وحصل الاردن على 3 ذهبيات و3 فضيات و10 برونزية.

البطولات المحلية

– نظم الاتحاد على الصعيد المحلي 10 بطولات محلية بهدف التنشيط والتصنيف لتكون آلية التصفيات المعتمدة في اختيار لاعبي المتخبات اسوة بنظام النقاط بالاتحاد الدولي.

– خضع المنتخب لمعسكرات تدريبية محلية وخارجية شملت منتخبات الجزائر والعراق والصين.

– نظم الاتحاد دورات للحكام والمدربين والاداريين والمشاركة في دورة المدربين الدوليين/ هنجاريا ودورة المدربين/ الفلسطينيين/ عمان ودورة صيانة الاسلحة/ عمان.

– عمل الاتحاد على زيادة القاعدة وتدريب اللاعبين الأشبال وتكوين لاعبين جدد في الفئات العمرية الصغيرة من خلال بناء وتدشين مبنى قاعة الاتحاد وافتتاح (الاكاديمية الاردنية للمبارزة) والتي تعد صرحاً مميزاً على مستوى الشرق الأوسط وتشمل صالات اللعب وتتألف من طابقين يتسع كل طابق لعشرة ملاعب وتجهيز هذه الملاعب باحدث الاجهزة، كما تم فرش الارض بارضيات ملاعب خاصة تحمي اللاعبين من مخاطر اللعبة وتجهيز منامات الاتحاد التي تتسع لـ 60 شخصاً ومزودة بأثاث فاخر وتحوي جناحين ( للذكور و للاناث) ومكيفة صيفا وشتاء وتحوي قاعة استقبال تتسع 50 شخصاً بالاضافة الى جميع المرافق تم اعدادها وتجهيزها بالكامل.

– انشاء وتجهيز ناد صحي (جيم) وتجهيزه باحدث اجهزة اللياقة البدنية لخدمة اللاعبين ومرتادي اللعبة.

– اطلاق الاكاديمية الاردنية للمبارزة والعمل على استقطاب اللاعبين واللاعبات المبتدئين حيث وصل عدد اللاعبين المسجلين في الاكاديمية من مختلف الجنسين وفي الثلاثة اسلحة 250 لاعباً ولاعبة.

– التواصل مع المدارس الحكومية والخاصة والاكاديميات للكشف عن الموهوبين والتعاون مع الرياضة المدرسية.

– مشروع رياضة المبارزه المجانية حيث قام الاتحاد باطلاق مشروع تدريب المبارزه في المحافظات وبعض المراكز الداخلية في عمان وبموجب هذا المشروع يقوم الاتحاد بتأمين المدربين والادوات ومكان التدريب حيث بدأت انشطة هذا المشروع في الربع الاخير من عام 2016 في المراكز التالية (مركز موسى الساكت في مدينة السلط) (نادي البتراء الرياضي في مدينة الزرقاء) (وقرى اطفال عمان ومركز ابو نصير في عمان) ويقام لهذه المراكز 6 بطولات سنوية في مقر الاتحاد.

– اعتماد آلية ترقية للاعبين (ابتداء من السيف الابيض وانتهاء بالسيف الذهبي).