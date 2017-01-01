انتهاء إعفاء غرامات الضريبة الأحد المقبل

الاصلاح نيوز

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات المبادرة لاغتنام الأيام القليلة المتبقية لسريان القرار والتي تنتهي مع بداية الأسبوع القادم للاستفادة من الاعفاء الذي نص عليه القرار.

وحسب بيان للدائرة فقد أكدت أنها ما زالت توفر خدمة الاستعلام عن المستفيدين من هذا القرار على الصفحة الرئيسية لموقعها الالكتروني على الرابط www.istd.gov.jo بعنوان استعلام الاعفاء من خلال ادخال الرقم الضريبي او الرقم الوطني او رقم السجل التجاري.

ويذكر ان قرار مجلس الوزراء يتضمن الإعفاء الجزئي من الغرامات ليصل لحد الاعفاء من 50 بالمئة من الغرامات .

وكان مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر ناصر اصدر تعليمات الى جميع مديريات الدائرة ومراكز خدماتها المنتشرة في كافة مناطق المملكة للتسهيل على المكلفين الذين يرغبون باغتنام الفرصة المتبقية لانتهاء الموعد المحدد لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعفاء الجزئي من الغرامات ممن يترتب عليهم ارصدة مالية عن الاقرارات الضريبية التي تم تقديمها منهم للدائرة عن الفترات ما قبل 31 كانون الأول 2015 ودعا الى انجاز معاملاتهم بأسرع وقت ممكن.