وفاة 3 اردنيين بحادثة اطلاق النار على مطعم في اسطنبول

الاصلاح نيوز

أعلن مصدر في السفارة الأردنية في أنقرة عن وفاة 3 اردنيين بينهم سيدة واصابة آخرين إثر اطلاق النار على مطعم شهير في اسطنبول .

والمتوفون هم : محمد الصراف ونورس عساف.

واضاف المصدر ان السفارة أوفدت القنصل الأردني مع عدد من الموظفين الى المستشفيات للاطمئنان على حالة المصابين الاربعة، واصفا حالتهم بالمتوسطة.

ونوه المصدر الى ان المطعم يعد الأشهر في اسطنبول حيث يزوره اعداد كبيرة من الاتراك والسياح، وهو يأتي بالقرب من مضيق البسفور ما دفع عدداً من الاشخاص الى القفز في المياه.

وتابع المصدر: نتمنى ان لا ترتفع أعداد الوفيات بين الاردنيين خاصة في ظل تواجد قتلى ومصابين مجهولي الهوية.

يشار الى ان احد الاشخاص قام باطلاق نار أثناء تواجده داخل مطعم في تركيا ما نتج عنه مقتل 39 شخصا واصابة العشرات.

من جهته دعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين المواطنين الأردنيين المتواجدين في اسطنبول التواصل في حالات الضرورة مع مركز عمليات وزارة الخارجية والسفارة في أنقرة على الارقام التالية: (مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 5501444 فرعي 3428 ومباشر 5735166 السفارة الأردنية في أنقرة 00903125011111 القائم بالأعمال بالانابة 00905301448040 القنصل 00905327720230.

وزارة الخارجية اصدرت البيان التالي:

قالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الوزارة تأكدت عبر الدبلوماسيين الأردنيين المتواجدين حاليا في اسطنبول، والذين توجهوا إليها من انقرة فور وقوع الحادث بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وفاة ثلاثة مواطنين اردنيين جراء الاعتداء الآثم الذي وقع في إسطنبول ليلة امس.

وتوجه الدبلوماسيون إلى المستشفيات التي يتواجد فيها المصابون لتلقي العلاج للاطمئنان عليهم وعلى حالتهم الصحية، حيث تأكد لغاية الآن إصابة 4 مواطنين اردنيين وحالتهم بين الجيدة والمستقرة والحرجة.

كما يتابع مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالتعاون مع السفارة في انقرة والمؤسسات الرسمية التركية كافة المعلومات التي وردت حول المواطنين الأردنيين المفقودين لغاية الآن.

ودعت المتحدث الرسمي المواطنين الأردنيين التواصل في حالات الطوارئ مع مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة في أنقرة على الارقام التالية:

مركز عمليات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 5501444 فرعي 3428 ومباشر 5735166، السفارة الأردنية في أنقرة 00903125011111، القائم بالأعمال بالانابة 00905301448040و القنصل 00905327720230.