88 ألف طالب نظامي يتقدمون لشتوية التوجيهي الثلاثاء

الاصلاح نيوز

استكملت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لعقد أمتحان الثانوية العامة’ التوجيهي’ في دورته الشتوية للعام الحالي 2017 ، والتي ستبدأ يوم بعد غد الثلاثاء وتنتهي في السادس عشر من الشهر الحالي، بحسب الناطق الإعلامي للوزارة وليد الجلاد.

وقال الجلاد في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ، اليوم الاحد، ان الامتحان سيعقد في1403 قاعات موزعة على 456 مدرسة مركزية في مختلف مناطق المملكة، مبينا ان نحو 13 الف معلم ومعلمة سيشاركون في إدارة الامتحان إلى جانب فرق الوزارة التي ستواصل جولاتها على قاعات الامتحان طيلة مدة عقده.

واضاف الجلاد، ان نحو 88 الف مشترك ومشتركة من الطلبة النظاميين سيتقدمون للامتحان، الذي تبدأ جلسته الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحا، وجلسته الثانية عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.

واوضح الجلاد ان كوادر ديوان المحاسبة ستشارك في مراقبة إلاجراءات الادارية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لعقد امتحان الثانوية العامة، انطلاقا من الدور الرقابي للديوان في تجويد العمل الاداري والمالي، وبما يدعم كذلك جهود الوزارة الهادفة إلى تحقيق المساواة والعدالة بين الطلبة وتعزيز نزاهة وشفافية الامتحان.

وبين الجلاد، أن وزارة التربية والتعليم ستعمل على فتح غرفة عمليات في مركز الوزارة لمتابعة إجراءات سير الامتحان، وتلقى الملاحظات حول الامتحانات سواء من الطلبة او أولياء الامور.

وكانت وزارة التربية والتعليم، وفق ما اكد الجلاد، عممت التعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة والعقوبات المترتبة على مخالفتها، واكدت ضرورة التزام الطلبة المتقدمين بهذه التعليمات والتقيد التام بها.

وتشمل التعليمات بحسب الجلاد، التأكد من إحضار بطاقة الجلوس وبطاقة الأحوال المدنية وجواز السفر لغير الأردني والبطاقة الأمنية للطالب السوري الذي لا يحمل جواز سفر عند تقديم الامتحان يومياً، والحضور إلى قاعة الامتحان قبل موعد بدئه بوقت كافٍ، حيث سيتم إغلاق باب المدرسة عند بدء الامتحان ولن يسمح بدخول أي طالب بعد ذلك.

ودعا الجلاد الطلبة إلى عدم اصطحاب أي قصاصات ورق أو الحديث إلى بعضهم داخل القاعة أو رمي ورقة الأسئلة خارج القاعة وإثارة الشغب داخل القاعة، أو الخروج منها عنوة، أو تمزيق ورقة الأسئلة أو دفتر الإجابة أو دفتر إجابة زميله أو الجلوس في المكان غير المخصص له، أو الاعتداء على أي من القائمين على الامتحان.

كما دعا الطلبة إلى عدم إحضار السماعات اللاقطة كاللواقط اللحمية، أو أي جهاز اتصال، خصوصا أجهزة الهواتف الخلوية وسماعاتها، وأي آلة يمكن استخدامها للغش كالساعات والأقلام الإلكترونية أو أي جهاز تسجيل أو تصوير، وكذلك عدم إحضار أي نوع من أقلام الحبر، حيث ستوفر الوزارة الأقلام للطلبة في القاعات.

يذكر ان نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربيه والتعليم، الدكتور محمد الذنيبات، قد اوعز في وقت سابق لمديري التربية والتعليم بتفقد قاعات الامتحان وتزويدها بكل ما يضمن توفير ألاجواء الملائمة للطلبة للتقدم للامتحان بكل يسر وسهولة في وقت اقرّت فيه لجنة الامتحانات العامة في الوزارة أسس فتح مراكز التصحيح واختيار المصححين ورؤساء لجان التصحيح، وتم بموجبها تحديد 89 مركزا لتصحيح دفاتر إجابات الطلبة في الامتحان موزعة على مختلف مناطق المملكة.

بترا