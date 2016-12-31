الأمانة: لا تحصيل ميداني للمسقفات

الاصلاح نيوز –

أعلنت أمانة عمان الكبرى للأخوة المواطنين انه لا يوجد أي كوادر لها تعمل على تحصيل ضريبة الأبنية والاراضي ‘ المسقفات ‘ في الميدان ومن خلال التجول على المنازل أو المحال التجارية والمؤسسات.

ونوهت الامانة الى أن تسديد اي مبالغ مالية مترتبة على المواطنين تتم من خلال المراكز المالية التابعة في دائرة التحصيل في المركز الرئيسي راس العين ومراكز تحصيل وسط وشمال وجنوب وغرب عمان اضافة الى مركز تحصيل مرج الحمام والتي تستمر في استقبال المواطنين حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وقالت؛ جاء ذلك بهدف التسهيل على من تتحقق عليهم ضريبة الأبنية المسقفات السابقة والحالية لتسديدها وتجنبا لفرض غرامات عليهم حسب القوانين والأنظمة، معربة عن املها من المواطنين المبادرة لمراجعة المراكز المشار اليها للتسديد وتسوية أوضاعهم المالية.