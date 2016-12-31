الحبس خمس سنوات لقاتل ابن جيرانه في البقعة

الاصلاح نيوز –

خفضت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة متهم قتل ابن جيرانه في مخيم البقعة للحبس خمس سنوات واعلنت براءة إخوته الاربعة من تهمة التدخل بالقتل.

وفي التفاصيل، فإن المتهم أقدم على قتل ابن جيرانه خلال مشاجرة نشبت بينهم كونهم يسكنون في نفس المنطقة.

وجرى إحالته لمحاكمته بتهم القتل ومحاكمة إخوته الأربعة بتهمة التدخل بالقتل.

وأكد تقرير الطب الشرعي وجود أسباب أخرى ادت لوفاته إضافة لتأثره بالطعنات التي تعرّض لها من قبل المتهم، وعليه قضت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات.

ولإسقاط ذوي المغدور حقهم الشخصي عن المتهم قررت المحكمة تخفيض العقوبة للنصف لتصبح الاشغال الشاقة مدة خمس سنوات.