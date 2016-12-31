السديس يستقبل المعتمرين الأردنيين

الاصلاح نيوز –

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ، المعتمرين الاردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، الواصلين الى السعودية ، بمكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وكانت السفارة السعودية لدى الأردن أشرفت على تسيير قافلة المعتمرين الأردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، توجهت الثلاثاء 27 كانون اول الى الأراضي المقدسة ، بالتعاون مع جمعية رعاية الطفل المعاق الخيرية في أربد والمركز التعليمي الطبي.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن هناك خدمات وتسهيلات للمعتمرين وقاصدي البيت الحرام بشكل عام إيمانًا منها بأهمية خدمة ضيوف الرحمن ، ولذوي الاحتياجات الخاصة كامل العناية والرعاية.

بدوره أعرب السفير السعودي في عمان الأمير خالد بن فيصل آل سعود ، عن أمنياته للمعتمرين من ذوي الاحتياجات الخاصة الوصول بسلام وأداء مناسك العمرة بيسر وراحة تامة ، ومن ثم العودة سالمين غانمين فائزين بالأجر والمثوبة، مشيراُ إلى أن السفارة التمست أهمية الإسهام في مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لأداء هذه الشعيرة وتيسيرها لهم.