كوكايين بحوزة مسافر مصري للأردن

الاصلاح نيوز –

ألقت سلطات مطار القاهرة، السبت ، القبض على طبيب أسنان حاول تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة لدى سفره إلى الأردن ، ليحرر بحقه محضرا يحال للنيابة.

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن مصادر أمنية مسؤولة بالمطار قولها إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة تابعة للخطوط الأردنية والمتجهة إلى عمان اشتبه بالراكب ( 27 عاما ) ويعمل طبيب أسنان ، حيث كان في حالة ارتباك شديد ، وبتفتيشه تبين وجود قطعة بوزن 64 جراما وبفحصها تبين أنها من مخدر الكوكايين.

وأقر الراكب بحيازته للمخدرات للاستخدام الشخصي وليس الاتجار، وأمرت سلطات مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.