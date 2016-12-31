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كوكايين بحوزة مسافر مصري للأردن

السبت ٣١\١٢\٢٠١٦
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الاصلاح نيوز –
ألقت سلطات مطار القاهرة، السبت ، القبض على طبيب أسنان حاول تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة لدى سفره إلى الأردن ، ليحرر بحقه محضرا يحال للنيابة.
ونقلت وسائل اعلام مصرية عن مصادر أمنية مسؤولة بالمطار قولها إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة تابعة للخطوط الأردنية والمتجهة إلى عمان اشتبه بالراكب ( 27 عاما ) ويعمل طبيب أسنان ، حيث كان في حالة ارتباك شديد ، وبتفتيشه تبين وجود قطعة بوزن 64 جراما وبفحصها تبين أنها من مخدر الكوكايين.
وأقر الراكب بحيازته للمخدرات للاستخدام الشخصي وليس الاتجار، وأمرت سلطات مطار القاهرة بتحرير محضر للراكب وإحالته للنيابة.

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