تعليق التسجيل في (المجتمع الاسلامي)

الاصلاح نيوز –

قال رئيس مجلس أمناء كلية المجتمع الاسلامي في الزرقاء ورئيس الهيئة المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي ، الدكتور جميل دهيسات ان مجلس الامناء قرر تعليق التسجيل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ، والذي يبدأ في شهر كانون الثاني 2017 .

وبين دهيسات في حديث لـمصادران قرار تعليق التسجيل للفصل القادم فقط ، وذلك لحين دراسة الخيار الانسب لحل مشكلة العجز المالي الذي تعاني منه الكلية ، مشيرا الى ان اعداد المسجلين في هذا الفصل عادة ما تكون قليلة وغير مؤثرة .

واوضح دهيسات ان الكلية تعاني من تراجع في اعداد الطلبة وتراجع الوضع المالي لها ، وتسجل عجزا ماليا منذ سنوات .

واضاف : سجلت الكلية حتى نهاية شهر آب ، عجزا ماليا قدره 470 الف دينار اردني ، ومصاريف الجامعة التشغيلية الشهرية تقدر بـ 40 الف دينار ، وعلينا في الكلية البحث عن حل لهذه المشكلة .

وبين دهيسات ان هناك عدة خيارات مطروحة امام امناء الكلية ، ونعمل على دراسة الخيار الانسب فيما بينها ، مشيرا الى ان ابرز الخيارات المطروحة هي البحث عن ممول للجامعة ، او استبدال الكلية بمدرسة للبنات ، او اغلاق الكلية وغيرها من الخيارات .

واوضح ان الكليات الاخرى فيها مستثمرين يبحثون عن الربح ، من الممكن ان يعملوا على دعم كلياتهم ، في حين ان كلية المجتمع الاسلامية غير مساهمة ، فهي تابعة لجمعية خيرية تدير اموال ايتام ، ولا يمكن السكوت عن المزيد من الخسائر