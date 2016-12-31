داعش يتبنى تفجيري بغداد

الاصلاح نيوز –

تبنى تنظيم داعش اليوم السبت، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف منطقة السنك التجارية وسط بغداد.

ووقع الانفجار في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت في سوق السنك المكتظ والمختص ببيع قطع غيار السيارات، فيما ذكرت قيادة عمليات بغداد، أن التفجير الذي استهدف منطقة السنك وسط بغداد نفذه انتحاريان اثنان، مشيرة إلى أن الإنفجار أدى الى سقوط قتلى وجرحى، وفقاً لوكالة السومرية العراقية.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد سعد معن، إن ‘التفجير الذي استهدف منطقة السنك وسط بغداد صباح اليوم، نفذه انتحاريان اثنان يرتديان حزامين ناسفين’، مبيناً أن التفجير أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.