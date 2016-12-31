ثلاثية ودية لأتلتيكو بمرمى الاتحاد السعودي في ذكرى تأسيسه

الاصلاح نيوز –

تغلب أتليتيكو مدريد على مضيفه الاتحاد السعودي بثلاثة أهداف لهدفين في احتفالية الفريق السعودي بالذكرى التسعين لتأسيسه في جدة.

ورغم انتهاء الشوط الأول بتوفق الاتحاد بهدفين لهدف، الا أن أتليتيكو ودع العام بفوز بفارق هدف.

وحملت المباراة طابعا احتفاليا، إذ سبقها مهرجان وعروض مرئية على شاشات الملعب.

وهي المرة الأولى التي يخوض فيها أتلتيكو مدريد، سادس ترتيب الدوري الإسباني، مباراة في السعودية. أما مدربه دييغو سيميوني، فيعود إلى المملكة للمرة الأولى كمدرب، بعدما شارك مع منتخب بلاده في النسخة الأولى من كأس القارات التي أقيمت عام 1993.

ويتولى سيميوني مسؤولياته في أتلتيكو منذ 2011، ووقع في مارس 2015 عقدا يربطه بالنادي حتى 2020. إلا أنه قلص في سبتمبر الماضي مدة العقد حتى يونيو 2018.

وتأسس الاتحاد، أول ناد كروي في السعودية، في يناير 1927. وأحرز لقب الدوري المحلي 8 مرات آخرها عام 2009، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2004 و2005 وحل وصيفا عام 2009، ونال لقب كأس الكؤوس الآسيوية (ألغيت المسابقة) عام 1999، وشارك في بطولة العالم للأندية عام 2005 حيث حل رابعا.-(سكاي نيوز عربية)