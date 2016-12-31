facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss

طائرة رئاسية روسية لإجلاء الدبلوماسيين المطرودين من واشنطن

السبت ٣١\١٢\٢٠١٦

6a8d11b4a571cc05973590f6ea265053

الاصلاح نيوز – 

يُواجه الدبلوماسيون الروس الذين أعلنت واشنطن طردهم، من الولايات المتحدة، مشكلةً في العودة إلى موسكو بسبب احتفالات رأس السنة، ونفاد تذاكر الطيران، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، ما دفع موسكو للتدخل وإيفاد طائرة خاصةً إلى الولايات المتحدة، لإجلائهم.

ونقلت الوكالة عن مصدر من مكتب الرئيس الروسي، أن الرئاسة الروسية قرّرت إرسال طائرة تابعة لها إلى أمريكا، لمساعدة الدبلوماسيين وعائلاتهم على العودة في الآجال المحددة لهم من قبل السلطات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت مساء الخميس قرارها طرد 35 دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس، وارتكاب ما يُخالف صفاتهم الدبلوماسية.

أبوظبي

أضف تعليقك

﻿