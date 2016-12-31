طائرة رئاسية روسية لإجلاء الدبلوماسيين المطرودين من واشنطن

الاصلاح نيوز –

يُواجه الدبلوماسيون الروس الذين أعلنت واشنطن طردهم، من الولايات المتحدة، مشكلةً في العودة إلى موسكو بسبب احتفالات رأس السنة، ونفاد تذاكر الطيران، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية، ما دفع موسكو للتدخل وإيفاد طائرة خاصةً إلى الولايات المتحدة، لإجلائهم.

ونقلت الوكالة عن مصدر من مكتب الرئيس الروسي، أن الرئاسة الروسية قرّرت إرسال طائرة تابعة لها إلى أمريكا، لمساعدة الدبلوماسيين وعائلاتهم على العودة في الآجال المحددة لهم من قبل السلطات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت مساء الخميس قرارها طرد 35 دبلوماسياً روسياً بتهمة التجسس، وارتكاب ما يُخالف صفاتهم الدبلوماسية.

أبوظبي