القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سعد المجرد.. وهذا هو السبب

الاصلاح نيوز –

رفض القضاء الفرنسي إطلاق سراح الفنان المغربي سعد المجرد بشكل مؤقت قبيل عطلة رأس السنة الميلادية، وذلك بعد أن كان محاميه يعول على قرار باطلاق سراحه يوم الثلاثين من كانون أول/ ديسمبر 2016، لكن القاضي رفض وبالتالي سيظل المجرد حبيساً في سجنه الفرنسي حتى العام القادم.

وكشف موقع “شوف تيفي” أن السبب الرئيس وراء اتخاذ القضاء هذه الخطوة هو عدم اقتناعه بالدفوعات المقدمة من هيئة الدفاع الخاصة بالمعلم.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع أن دفاع سعد المجرد قدم شهادة حفظ قضية الأخير التي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن هذه الورقة اتخذت ضده وحرمته من السراح المؤقت بشكل كبير.

وكانت المحكمة الفرنسية قد رفضت طلب هيئة دفاع سعد المجرد بإطلاق سراحه مؤقتاً، ليظل محبوساً على ذمة القضية، دون أن يحدد موعد لجلسته القادمة والتي سيتم مواجهته فيها بالمدعية عليه الفتاة الفرنسية لورا بريول.