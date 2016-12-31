ديانا حداد نادمة على الزاوج وتتمنى لو أنها لم تفعل

الاصلاح نيوز –

أبدت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ندمها على زواجها وذلك بسبب أنه “مبكر”، وقالت إنه لو عاد بها الزمان لما تزوجت ولاختارت الزواج في سن الـ25 كحد أدنى.

واعتبرت حداد زواجها المبكر الخطأ الأكبر في حياتها، وقالت: “لا أعتبر زواجي غلطة فقد أثمر عن فتاتين رائعتين، لكنني أخطأت أنني تزوجت في سن مبكرة… لم أفكّر حينذاك سوى بالإنسان الذي أحبّ، وبالعائلة التي سأكوّنها وبالأطفال الذين سأنجبهم”.

وأضافت: “لكنني مع العمر والخبرة والتطوّر الذهني والتجربة، قلت لو أنني عدت إلى الماضي لتزوجت في سن الـ25 كحدٍّ أدنى، وهو سن الوعي والنضج الفكري والذهني والجسدي، وهو كلام أقوله لابنتي صوفي، وهي تؤيدني، فلا تفكّر في الارتباط قبل نهاية دراستها والتأسيس لمهنتها”.

كما كشفت ديانا عن عملية التجميل التي خضعت لها بقولها: “أجريتُ جراحة تجميلية لأنفي قبل سنوات لمعاناتي من انحراف الحاجز الأنفي، وكانت الجراحة التجميلية الوحيدة التي أجريتها”.

يُذكر أن حداد لها تجربة زواج واحدة من سهيل العبدول، الذي اعتنقت الإسلام بعد ارتباطها به، وتم زواجهما أواخر العام 1995، حيث كانت الفنانة في التاسعة عشر من عمرها، وقد أثمر زواجهما عن ابنتين هما: صوفي وميرا، إلا أنهما انفصلا عام 2009.