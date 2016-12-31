عمرو يوسف: هذا ما أحبه في كندة علوش

الاصلاح نيوز –

كشف النجم عمرو يوسف أنه أحب في زوجته النجمة كندة علوش أشياء كثيرة، أولها أنها صديقته، وهذا شيء مهم للغاية.

وأضاف أنهما يتحدثان في كافة الأمور، وأنها على درجة عالية من الثقافة والوعي.

وقال النجم المصري إنه يحب استشارتها في كل ما يتعلق بأمور حياته الخاصة والعملية.

ورفض عمرو يوسف فكرة تقديم فيلم سينمائي يروي قصة حبهما، موضحاً أن قصة حبهما ليس فيها الكثير من الأمور، مشيراً الى انه “في حالة إذا كتبه السيناريست تامر حبيب وأضاف التوابل الخاصة به، من الممكن أن تتحول إلى فيلم”.

وجاءت هذه التصريحات على لسان عمرو يوسف خلال استضافته من قبل الإعلامي وسام بريدي في برنامج “أنت أونلاين” الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

يذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش أعلنا عن ارتباطهما في 24 نوفمبر الماضي، وعقدا القران في 22 نوفمبر، ومن المقرر أن يتم الزفاف في الأسبوع الأول من شهر يناير 2017.