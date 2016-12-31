إجراءات أمنية مشددة قبيل رأس السنة

الاصلاح نيوز –

قالت مصادر أمنية أردنية ان العاصمة عمّان تشهد إجراءات أمنية مشددة قبيل ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

ووفق ما نقلته مصادر أمنية لـ ‘الجزيرة’، ‘الخطة الأمنية تشمل إجراءات منظورة وغير منظورة، وتشمل كذلك نشر نقاط أمنية في أماكن تجمعات المواطنين لا سيما المولات.

واستنادا إلى الخطة ذاتها تم نشر مركبات تتبع قوات الدرك والبادية على جميع الدواوير والشوارع الرئيسية في عمان كما كثفت الدوريات الراجلة من تواجدها في المواقع الحساسة والسكنية.

وقالت المصادر إن الإجراءات المذكورة احترازية وتم اتخاذها لحماية امن المواطنين والسياح والراغبين بالاحتفال.