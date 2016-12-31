القواسمي: عدم استقرار التشريعات أبرز تحديات قطاع الالبسة

الاصلاح نيوز –

قال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن أسعد القواسمي ، ان قطاع الالبسة واجه عدة صعوبات خلال العام الحالي تتمثل في عدم استقرار التشريعات والتعليمات خاصة المتعلقة منها بالرسوم الجمركية .

ولفت القواسمي في تصريح ل»الرأي» ان قطاع الألبسة واجه عدة صعوبات اهمها زيادة الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الالبسة الامر الذي انعكس على التجار والمستوردين سلبا من خلال انخفاض مستورداتهم .

وبين ان هذه الإجراءات اثرت على بعض اصحاب العلامات التجارية من خلال انخفاض مستورداتهم وضعف منافستهم في الاسواق المحلية والخارجية .

وقررت الحكومة خلال وقت سابق رفع اسعار الدخان خمسة قروش للعلبة و10 قروش في العقبة، اضافة لزيادة ضريبة المبيعات على المشروبات الكحولية.

وتتضمن الإجراءات إلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والأحذية من عام 2015، وتخفيض نسب الاستهلاك على السيارات المستعملة المستوردة لغايات تحديد قيمة الضرائب والرسوم من أجل الوضع للاستهلاك المحلي.

وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات تعمل على تنشيط القطاع العام المقبل من خلال تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الالبسة مبينا ان القطاع يحتاج الى حوافز حتى يستعيد نشاطه .

وبين ان تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على الالبسة سينعكس ايجابا على القطاع اضافة الى تشجيع منافسة التجار المحليين بالمنافسة بالاسواق المجاورة وتشجيع منافسة التسوق السياحي .

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014