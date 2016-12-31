تراجع صادرات الأردن إلى الدول العربية 12% بنهاية أيلول

الاصلاح نيوز –

تراجعت صادرات الأردن إلى الدول العربية نحو 12% نهاية أيلول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.

وحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة، تراجعت صادرات الأردن إلى الدول العربية من 1.8 مليار دينار بنهاية أيلول 2015، إلى 1.6 مليار دينار بنهاية أيلول 2016، وبانخفاض نسبته 12%.

وساهم الانخفاض في صادرات المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 19%، والباضاع المصنوعة والمصنفة حسب المادة بنسبة 14% وآلات ومعدات النقل بنسبة 23% في تراجع قيمة صادرات الأردن إلى الدول العربية.

كانت مستوردات الأردن من الدول العربية من تراجعت 2.9 مليار دينار بنهاية أيلول 2015، إلى 2.2 مليار دينار بنهاية أيلول 2016، وبانخفاض نسبته 25%.

ويصدر الأردن إلى الدول العربية المواد الغذائية والحيوانات الحية، والمشروبات والتبغ، والمواد الخام غير الصالحة للأكل، والوقود المعدني ومواد التشحيم، والزيوت والدهون والشموع والمواد الكيماوية والبضائع والصناعات المتنوعة.

وحسب البيانات، تراجعت المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 19% في أول تسعة أشهر من العام الحالي، حيث انخفضت من 674 مليون دينار بنهاية أيلول 2015، إلى 547 مليون دينار بنهاية أيلول 2016.

وانخفضت صادرات المشروبات والتبغ من 42 مليون دينار بنهاية أيلول من العام الماضي إلى 35 مليون دينار بنهاية أيلول من العام الحالي.

وفي المقابل، زادت صادرات المواد الخام غير الصالحة للأكل عدا المحروقات، من 53 مليون دينار بنهاية أيلول من العام الماضي إلى 59 مليون دينار بنهاية أيلول من العام الحالي.

وتراجعت صادرات الأردن إلى الدول العربية من الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة من 4.8 ملايين دينار بنهاية أيلول 2015، إلى 3.7 ملايين دينار بنهاية أيلول 2016، بانخفاض نسبته 24%.

وارتفعت صادرات الأردن من الزيوت والدهون والشموع الحيوانية والنباتية من 1.8 مليون دينار بنهاية أيلول 2015 إلى 4 ملايين دينار بنهاية أيلول 2016.

واستقرت صادرات المواد الكيماوية عند 506 ملايين دينار بنهاية أيلول من العام الحالي، مقابل 507 ملايين دينار بنهاية أيلول من العام الماضي.

وانخفضت صادرات البضائع المصنوعة والمصنفة حسب المادة، من 280 مليون دينار بنهاية أيلول 2015، إلى 241 مليون دينار بنهاية أيلول 2016,

وانخفضت صادرات الأردن من الآلات ومعدات النقل، من 135 مليون دينار بنهاية أيلول 2015، إلى 104 ملايين دينار بنهاية أيلول 2016.

كما تراجعت صادرات الأردن من المصنوعات المتنوعة من 133 مليون دينار بنهاية أيلول من العام الماضي، إلى 107 ملايين دينار بنهاية أيلول من العام الحالي.

وسجلت الصادرات الأخرى إلى الدول العربية 46 مليون دينار بنهاية أيلول من العام الحالي.