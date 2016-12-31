مجاميع الأمطار تتجاوز 50% وكانون الأول ينعش الموسم

الاصلاح نيوز –

برغم فترة الانحباس المطري التي تأثرت بها المملكة بداية الموسم الحالي والتي جعلت الموسم المطري الحالي الاشد جفافا في بدايته، إلا أن شهر كانون الأول كان حافلا بالمنخفضات الجوية والتي أثمرت عن هطول مطري مبشر.

وبين مدير عام دائرة الارصاد الجوية المهندس محمد سماوي في تصريح للراي أن الحالات الجوية التي شهدتها المملكة خلال الشهر الحالي والتي نتج عنها هطولات مطرية أدت إلى ارتفاع في نسب كميات الأمطار المتراكمة في معظم مناطق المملكة حيث تراوحت نسب هذه المجاميع المطرية مابين 33% في محطة الشوبك إلى 178% في محطة العقبة وذلك من المعدل الموسمي العام لتلك المناطق.

وبين سماوي ان نسب الامطار في معظم محطات المملكة تجاوزت 50% من معدلاتها الموسمية العامة معتبرا أن هذه الأرقام والكميات المطرية مبشرة وأن الموسم المطري لم ينته بعد وان هناك وقتا لهطول المزيد من الأمطار والتأثر بمزيد من المنخفضات الجوية.

واضاف سماوي انه ومن خلال التحليل الاحصائي ومقارنة امطار الموسم الحالي مع امطار الموسم السابق والتي هطلت على المملكة حتى يوم امس تبين أن 50% من محطات الرصد الجوي هذا الموسم كانت بمجاميع مطرية تزيد عن 87.1 ملم للموسم الحالي ، بينما 50% من المحطات الرصد الجوي في الموسم السابق سجلت مجاميع مطرية دون 47.6 ملم ، وكان أداء 25% من محطات الرصد الجوي خلال الموسم الحالي لذات الفترة أكبر من 179 ملم بينما 75% من محطات الرصد الجوي للموسم السابق كانت بمجاميع مطرية دون 65.9 ملم.

وبين سماوي ان أعلى مجموع مطري للموسم الحالي لتاريخه كان من نصيب محطة رأس منيف حيث بلغت كمية الأمطار المتراكمة 296.8 ملم محققة بذلك مانسبته 51% من معدلها الموسمي العام والبالغ 580.5ملم ،أما الموسم السابق 2015/2016 بلغ أعلى مجموع مطري ولنفس الفترة 124.6 ملم في محطة رصد صويلح حققت بذلك مانسبته 26% من معدلها الموسمي العام والبالغ 475.6 ملم.

واشار سماوي ان أقل مجموع مطري للموسم الحالي 12.3 ملم وذلك في محطة رصد الجفر ، فيما بلغ أقل مجموع مطري للموسم السابق 16.3ملم وذلك في محطة رصد القطرانة عن ذات الفترة.

وعن محطة رصد مطار عمان المدني بلغ المجموع المطري حتى يوم أمس للموسم الحالي 108.1 ملم وبنسبه بلغت 40% من معدلها الموسمي العام والبالغ 268.2 ملم ، بينما بلغ المجموع المطري للموسم السابق ولنفس الفترة 52.1 ملم شكلت ما نسبته 19% من المعدل الموسمي العام.

وفيما يتعلق بكميات الامطار المتراكمة خلال الموسم المطري الحالي وحتى يوم أمس في محطة رصد مطار عمان المدني تعتبر من افضل 21 موسم مطري في السجل المناخي لها والبالغ 95 موسم مطري ، بينما الموسم المطري السابق ترتيبه 51 من المواسم المطرية السابقة.