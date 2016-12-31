انهيار شارع سياحي في الطفيلة.. والبلدية تربط صيانته بتوفر المخصصات

الاصلاح نيوز –

لم تُفلح اللجان الأربع التي شكلتها بلدية الطفيلة الكبرى من المهندسين ومدراء المناطق والفنيين وورش الصيانة، بإيجاد حل لمشكلة انهيار الشارع السياحي الرئيسي الواصل الى قلعة السلع بمنطقة العين البيضاء جنوبي محافظة الطفيلة.

وأدت غزارة الامطار التي شهدتها المحافظة الى حدوث انهيار في الشارع الحيوي المؤدي الى مركز الزوار وقلعة السلع التاريخية والبساتين الزراعية القريبة من عين المياه الطبيعية، الأمر الذي بات يعرض حياة المواطنين للخطر، في ظل عدم وجود لوحات تحذيرية تشير الى موقع الانهيار.

وقال المواطن جمال محمد، ان الطريق الذي تعرض للإنهيار قبل اكثر من ثلاثة أشهر وتوسع الانهيار خلال تساقط الامطار الشهر الحالي، ليصل الى اكثر من نصف مساحة عرض سطح الطريق، بات يشكل خطورة حقيقية تهدد مرتادي الطريق الذي يزورون القلعة ومركز الزوار والوصول الى مزارع الزيتون المعمر، في ظل غياب تام لبلدية الطفيلة الكبرى من اتخاذ اي اجراءات حقيقية لجهة ايجاد جدار استنادي او صيانة الطريق من الانهيار المتكرر.

واشار المواطن محمد البداينة، الى أن البلدية كشفت اربع مرات على موقع الانهيار بحضور رئيس البلدية ومهندسين وفنيين طيلة الثلاثة شهور الماضية، وأكدوا خطورة الانهيار وإدراجه ضمن العطاءات التي قررت البلدية احالتها للتنفيذ، دون تحريك ساكن.

وأجرت «الرأي» اتصالات عديدة برئيس بلدية الطفيلة الكبرى بالوكالة عبدالقادر السعود لكنه لم يجب على الهاتف، في حين أكد مصدر مسؤول في البلدية -فضل عدم ذكر اسمه- ان البلدية قامت بالكشف اربع مرات على موقع الانهيار في الطريق المؤدي الى قلعة السلع على مدار ثلاثة اشهر، وأدرج عطاؤه ضمن اولويات المشاريع التي ستنفذ في المحافظة، لكن المخصصات المالية وقفت عائقا عن التنفيذ، موضحا ان الانهيار سيبقى على مكانه دون أي اجراء لحين توفر تلك المخصصات.