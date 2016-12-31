(الأمانة).. المديونية وخفض الموازنة والسعي لقروض جديدة

الاصلاح نيوز –

رغم أن أمانة عمان خفضت موازنتها العام 2016 بمقدار 71 مليون دينار، إذ بلغت الموازنة بعد التخفيض 426 مليوناً، إلا أنها نفذت العديد من مشاريع الطرق، والجسور، والانفاق، وكذلك اعادة العمل بمشروع الباص السريع المرحلة الثانية والثالثة، وتعمل على صيانة الطرق المتهتكة والعبّارات ومناهل تصريف مياه الامطار، والعديد من الواجبات المناطة بها ضمن حدودها في العاصمة.

وكان قرار تخفيض الموازنة صادماً للأوساط كافة، وقد لقي أصداء واسعة، كونه يؤثر على تمويل المشاريع الخدمية، ويؤجل البعض منها، علما بأن الامانة حددت موازنتها منذ نهاية العام الماضي قبل التخفيض ب 497 مليوناً، وهي موازنة طموحة ستعمل على إنجاز مشاريع خدمية ومتطلبات المواطنين، حسب تصريحات سابقة لأمينها عقل بلتاجي.

وذكر بلتاجي أن ما نسبته 45 بالمئة من النفقات الرأسمالية تم تخصيصها لمشاريع البنية التحتية، وسجلت الإيرادات الذاتية ضمن مشروع موازنة عام 2016 ما نسصبته (66.4 بالمئة) من إجمالي الإيرادات الكلي البالغ 330 مليون دينار و370 ألفاً، إضافة إلى إيرادات المشاريع الإستثمارية (66 مليون و900 ألف دينار.

ما يدعو للقلق حجم القروض التي حصلت عليها أمانة عمان، وفوائدها التي تؤثر سلباً على تنفيذ خطتها لخدمة منظومة البنى التحتية، وفتح وتعبيد الطرق، وإقامة الأنفاق،؛ حيث صادق مجلس الأمانة على إتفاقية قرض بنمي من البنك الأوروبي بقيمة 40 مليون يورو لفترة سداد عشر سنوات وفترة سماح ستة أشهر، كما حصلت على قرض بقيمة 16 مليون دولار لتنفيذ مشروع طمر النفايات واستخدام غاز الميثان.

ونتيجة للعجز المالي التراكمي للأمانة فقد وقعت إتفاقية قرض تجمع بنكي بقيمة (250) مليون دينار، منتصف العام 2014 ولمدة ثماني سنوات منها سنتان فترة سماح لتسديد القروض القائمة عليها لدى البنوك.

وجاء القرض كما ذكر أمين عمان لهيكلة ديون الأمانة والتخفيف من عبء المديونية على موازنتها للعامين القادمين وعودة الأمانة الى طريق الانجازات والخدمات التي تأثرت في انتظار الإنتهاء من اعادة هيكلة القروض وترتيب البيت الداخلي للامانة ماليا.

اما مشروع الباص السريع فقد جُمد العمل فيه لعدم جدواه، لكنه عاد ليطفو على السطح من جديد، وبتمويل فرنسي، حيث شرعت الأمانة على إنشاء الحزمة الثالثة / المرحلة الاولى على تقاطع الدوريات الخارجية، وتشمل انشاء جسر بمسربين لربط شارع الملكة رانيا العبدالله من جهة صويلح مع شارع ياجوز بطول 600 متر، وإنشاء محطة مغذية لخدمات النقل العام ومحطة تحميل وتنزيل لخدمة منطقة الجبيهة وشفا بدران بكلفة 3 مليون و761 الف دينار.

كما تشمل مراحل العمل على شارع الجامعة مجمع صويلح، ونفق الصحافة، اضافة الى الجزء الذي انجز في بداية المشروع وتقاطع المدينة الرياضية والذي من المخطط ان يتم اعادة انشائه ضمن اعمال المشروع الذي سيشهد اضافة جسرين علويين للسيارات القادمة من الجامعة الاردنية باتجاه صرح الشهيد ومن دوار الداخلية باتجاه سيفوي الشميساني لتأمين مسار الباص السريع بكلفة تقدر بحوالي 20 مليون دينار.

يمكن القول أن أهم المشاريع التي نفذتها أمانة عمان كريدور عبدون، وهو مشروع حيوي/ شارع الأمير حسين بن عبدالله الثاني وهو من المشاريع الحيوية ويهدف إلى تطوير وربط المناطق المختلفة داخل حدود الأمانة بواسطة شبكة طرق ذات مستوى عال من الجودة وتخفيف الضغط المروري عن شوارع زهران، الأمير علي بن الحسين، وشارع الملكة زين الشرف.

ويبلغ طول المشروع 3.2 كم بعرض 60 م وذلك من تقاطع الأمير هاشم حتى دوار القيسية، والمشروع صمم ب6 مسارب 3 مسارب لكل إتجاه , بينهم جزيرة وسطية تصلح لاستخدامها مستقبلآ كمسار للباص السريع.

ومن الأعمال الحيوية طرح عطاء مشروع مسلخ «الماضون» شرق عمان علم مساحة 100 دونم، بعد تمت صيانة وتأهيل المسلخ القديم «عين غزال» بقيمة 290 ألف دينار.

ثمة مشاريع طموحة تعمل على تنفيذها الامانة، لكنها ستبقى عاجزة عن تنفيذ خطتها الشمولية لايجاد بنية تحتية مناسلبة لمواطني عمان، خاصة وأنها مدانة للبنوك المحلية، ما يترتب فوائد بنكية، وعجز في المديونية القادمة، التي التي بلغت 496 مليون دينار للعام 2017.