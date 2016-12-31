الملقي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره التركي

الاصلاح نيوز –

تلقى رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم تناول خلاله الاتفاق الروسي التركي بخصوص وقف اطلاق النار في سوريا وضمان التزام الاطراف كافة بالاتفاق ووقف العنف .

ونقل بن يلدرم، تحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لجلالة الملك عبدالله الثاني، مقدما تعازي الحكومة والشعب التركي للاردن بضحايا الحادث الارهابي الذي وقع أخيرا في مدينة الكرك مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة الارهاب.

واشار رئيس الوزراء التركي الى اهمية التنسيق بين البلدين في الملفات المختلفة، حيث اشار الملقي لامله بأن يؤدي وقف اطلاق النار لانطلاق عملية سياسية تؤدي بالنهاية لعودة اللاجئين لديارهم بامن وسلام.

واكد رئيس الوزراء التركي خلال الاتصال أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا والاردن ورفع وتيرته بما يخدم مصلحة البلدين، موجها الدعوة للملقي لزيارة تركيا للتباحث في مختلف القضايا المشتركة وتعزيز التعاون في الجوانب كافة.

من جانبه، أكد الملقي موقف الاردن الثابت بقيادة جلالة الملك المعظم من الازمة السورية ومنذ بداياتها بان الحل السياسي هو الحل الوحيد لهذه الازمة، معبرا عن أمله بنجاح اية جهود ومبادرات سياسية وان يشكل الاتفاق بين روسيا وتركيا خطوة اساسية ودافعا للجهود الاخرى باتجاه ايجاد حوار سوري يهدف الى الوصول الى حل سياسي يكفل انهاء الازمة ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق.

وقدم رئيس الوزاء شكر الحكومة الاردنية لنظريتها التركية على تقديم التعازي بضحايا الحادث الارهابي في مدينة الكرك، مؤكدا ضرورة استمرار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين ورغبة الاردن بزيادة التعاون بالملفات الثنائية والاقليمية.

ووعد الملقي بتلبية دعوة نظيره بن علي يلدرم لزيارة تركيا مطلع العام المقبل للتباحث في مختلف القضايا المشتركة ورفع وتيرة التنسيق والتعاون في المجالات المختلفة.