الاشغال الشاقة المؤبدة لمتهم قتل رجلا جرّا بسيارته

الاصلاح نيوز –

قضت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس بوضع متهم بالاشغال الشاقة المؤبدة لقيامه بجر رجلا كان انتشل محفظته بسيارته حتى فارق الحياة.

وفي التفاصيل، فان المتهم كان برفقته شخص آخر بالقرب من أحد المطاعم المعروفة في عمان وتصادف وجود المغدور فقام احدهم بمشاغلته في حين انتشل الاخر محفظته وبعد دقائق معدودة انتبه المغدور عليهما فشاهدهما وهما يركبان السيارة بعدما انتشلا محفظته فلحق بهما وامسك بالسيارة فاغلق السائق وهو المتهم الاول شباك السيارة على يديه الا ان المغدور بقي معلقا بالسيارة فيما السائق لم يتوقف وبقي المغدور معلقا بالسيارة حتى فارق الحياة.

وقررت هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي ابراهيم بو شما وعضوية القاضيين صالح المر وعزام النجداوي تعديل التهمة المسندة اليه من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد، تمهيدا لجنحة السرقة.

وقررت وضعه بالاشغال الشاقة المؤبدة. كما قررت حبس المتهم الثاني سنة وثمانية اشهر بعد تعديل التهمة المسندة اليه من جناية التدخل بالقتل لجنة التدخل بالسرقة ولكونه امضى المدة موقوفا قررت الافراج عنه.