الذنيبات: مشاركة ديوان المحاسبة في امتحان التوجيهي رفعت نسبة نزاهته وشفافيته

الاصلاح نيوز –

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، حرص الوزارة على استمرار التعاون المثمر مع ديوان المحاسبة لدعم جهود الوزارة لعقد امتحان الثانوية العامة في دورته الشتوية المقبلة باعتباره امتحاناً وطنياً هاماً.

وقال الذنيبات خلال لقائه اليوم الخميس رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشة في مقر الديوان، إن مساهمة الديوان في الدورات الماضية للامتحان كانت إيجابية، ورفعت نسبة نزاهته وشفافيته، وعززت إجراءات الوزارة الهادفة الى تحقيق المساواة والعدالة بين الطلبة وتجويد العمل الإداري والمالي، مبينا أن امتحان الثانوية العامة بدأ بالاستقرار في آلية عمله وإجراءاته وتشريعاته التي باتت معلومة للجميع.

وأوضح ان رقابة الديوان على إجراءات الامتحان تنطلق من دوره الرقابي على الإجراءات الإدارية، وكذلك رقابته على الانفاق المالي وتوجيهه في مساره الصحيح ودوره الرقابي على حسن إدارة الوزارة وأدائها للامتحان، لافتا إلى أن مهام الديوان تتلخص بمراقبة عملية نقل مغلفات الاسئلة من الوزارة الى مديريات التربية والتعليم في الميدان، ونقلها من المديريات الى المدارس، ومراقبة فتح مغلفات الاسئلة أمام الطلبة وتوزيعها عليهم وجمع دفاتر الإجابة ونقلها مرة أخرى الى مديريات التربية والتعليم، مؤكداً أن مراقبة الطلبة يقوم عليها طواقم وكوادر من وزارة التربية والتعليم ولا تدخل ضمن مهام رقابة الديوان.

من جانبه بين خرابشة أن دعوة وزير التربية والتعليم إلى التشديد في أعمال الرقابة على عمل الوزارة يدل على أهمية دور أجهزة الرقابة التي يهدف عملها إلى التصويب ووضع المسؤول أمام بعض المشكلات، وهذا الأمر فهم ايجابي لدورنا بأن الديوان موجود لخدمة مؤسساتنا الوطنية والوطن.

وبين أن الديوان وضع معظم كوادره لخدمة وزارة التربية والتعليم باعتباره جهة رقابية تستعين بها الوزارة في عقد الامتحان حيث تم تكليف 345 مراقباً لمتابعة إجراءاته في دورته الشتوية التي تبدأ في الثالث من كانون الثاني المقبل وتنتهي في السادس عشر منه.

وأوضح ان ديوان المحاسبة يقوم بمراقبة الإجراءات والتأكد من سلامتها بموجب القانون، وأن الديوان على استعداد تام للتعاون مع أي مؤسسة حكومية لتعزيز التنمية والحفاظ على المال العام، داعيا كوادر الديوان الى توخي الدقة والمصداقية والأمانة في نقل مشاهداتهم داخل قاعات الامتحان وممارسة دورهم الرقابي على أكمل وجه.