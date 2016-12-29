زيادة رواتب القوات المسلحة

الاصلاح نيوز –

بمباركة وتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي – قرر رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات صرف علاوة للعاملين في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي – من العاملين والمستخدمين المدنيين بقيمة تترواح ما بين ( 10 دنانير إلى 50 ديناراً) واعتباراً من تاريخ 1 كانون الثاني لعام 2017. وتأتي هذه العلاوة استكمالا لما تم إقراره عام 2015 من العلاوات، وتعتبر ضمن الراتب الاجمالي لأغراض احتساب المكافآت وبدل الاجازات ولغايات احتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي بحيث لا يترتب على هذه الزيادة أية علاوات اضافية او فروقات عملة.

وتأتي هذه العلاوة كمكرمة ملكية سامية لأبناء القوات المسلحة الأردنية تحسيناً لظروفهم المعيشية والحياتية وللجهود التي يبذلونها دفاعاً عن الوطن وأمنه واستقراره.