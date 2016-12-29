أميرة فتحي: خطأ طبي تسبب لي بالتسمم والإغماء

الاصلاح نيوز –

كشفت الفنانة المصرية أميرة فتحي أن خطأ طبياً تسبب لها بالاغماء وذلك خلال عملية جراحية أجرتها مؤخراً، وهي عملية أجرتها نتيجة أعراض جانبية تعرضت لها من جراحة سابقة أجريت بها قبل أسبوعين.

وأضافت أميرة إنها فوجئت بوجود كيس دهنى فى جسمها منذ فترة وتخوفت من أن يكون ورما وذهبت بالفعل إلى أحد أطباء الجراحة واستأصله.

كما أوضحت الفنانة المصرية أنها اكتشفت أن الطبيب لم يقم بتنظيف مكان الجرح بشكل جيد وحدثت بالتالي عدوى كبيرة أصابتها بالتهابات وصلت لدرجة التسمم وتسببت فى مضاعفات ناحية القلب والمخ.

وتابعت أميرة أنها تعرضت للإغماء قبل ثلاثة أيام وتم نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة منها بمنطقة مصر الجديدة، وأجرت عملية جراحية عاجلة استمرت وقت طويل على حد وصفها.

وقالت أميرة أنها بمجرد ذهابها إلى الجراح بعد نقلها إلى المستشفى أكد لها أن الطبيب الذى أجرى لها العملية الأولى لم يقم بتنظيف مكان الجرح بشكل جيد، وتسبب ذلك في تسمم انتشر فى بعض أجزاء جسدها وقالت: “الحمد لله ربنا نجاني”.