جاويش أوغلو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

الاصلاح نيوز –

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن ترحيبه بالاتفاق الهادف إلى تطبيق وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا.

وقال جاويش أوغلو عبر حسابه على موقع تويتر “نرحب بالاتفاق الهادف لتحقيق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء سوريا”.

وكان بيان صدر الخميس عن وزارة الخارجية التركية، أعلن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في جميع أنحاء سوريا، يبدء تطبيقه منتصف هذه الليلة 30 ديسمبر/ كانون ثاني.

وأوضح البيان أن المجموعات التي يصنفها مجلس الأمن الدولي كمنظمات إرهابية ليست جزءاً من الاتفاق، وأن تركيا وروسيا تضمنان تطبيقه.