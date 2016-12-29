الأردن يستلم متهماً بإصدار شيكات من دون رصيد بأكثر من مليون دولار

الاصلاح نيوز –

ذكرت إدارة الاعلام الأمني ان ادارة الشرطة العربية والدولية/ انتربول عمّان قامت باستلام أحد المطلوبين من جنسية عربية لسلطاتنا القضائية من السلطات المصرية والمسجل بحقه طلبَين دوليين لإصداره شيكات بدون رصيد بقيمة (860,000) دينار أردني (مليون ومائة الف دولار) والصادر بحقه تعميم دولي (نشرة دولية حمراء) الى جانب وجود طلبات تنفيذية محلية اخرى بحقه.

وحول التفاصيل أضافت ادارة الاعلام الامني انه وعلى اثر ذلك وبعد ان تم تقديم شكوى بخصوص المذكور أعلاه قام مدعي عام /عمّان بطلب ملاحقته دولياً وعلى الفور قامت ادارة الشرطة العربية والدولية بمخاطبة الامانة العامة للانتربول لإصدار نشرة دولية حمراء بحقه (تعميم دولي) واصدار اذاعة بحث , ومن خلال التنسيق مع ادارة الملاحقة والبيانات الجنائية /تونس ونتيجة للبحث والتحري تبين تواجد المذكور في جمهورية مصر العربية , وجرى التنسيق مع مكتب انتربول القاهرة للقبض على المذكور حيث اسفرت المتابعة والتنسيق مع السلطات المصرية عن القاء القبض عليه وتسليمه الينا من قبلهم.