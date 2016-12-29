لافروف لا يستبعد ادوارا للاردن وقطر والسعودية “لتطبيق الهدنة”

الاصلاح نيوز –

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق لوقف العمليات القتالية في سوريا وبدء محادثات السلام. فيما ابدى وزير الخارجية الروسي لافروف استعداده لدعوة مصر للمشاركة في تطبيق الهدنة في سوريا ولا نستبعد دورا لـلسعودية وقطر والأردن.

واضاف ان الاتفاقات حول التسوية السورية هشة وتتطلب صبرا. وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية قال بوتين في اجتماع مع وزيري الخارجية و الدفاع، سيرغي لافروف وسيرغي شويغو: ‘ جميع الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، نحن ندرك جميعا، أنها هشة للغاية، وتتطلب اهتماما خاصا وصبرا، ونهجا مهنيا لهذه القضايا واتصال دائم مع شركائنا’.

ونقالة وكالة انباء النظام السوري وقف إطلاق النار الشامل في سورية لا يشمل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين.

وأعلن الائتلاف السوري المعارض عن دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار.